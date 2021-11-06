РИАМО - 6 ноя. Член партийной фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Дмитрий Дениско передал медикам скорой помощи Люберец приборы для измерения у пациентов уровня насыщения крови кислородом, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«10 качественных пульсоксиметров передали в распоряжение дежурных врачей подстанции скорой помощи городского округа Люберцы. Их распределят по бригадам скорой помощи округа. Эти приборы необходимы для определения уровня тяжести заболеваний, связанных с работой легких. Пульсоксиметры помогут спасти чью-то жизнь», - сказал Дениско.

Он добавил, что в сегодня медики вновь работают на пределе своих возможностей.

«Ситуация с заболеваемостью Covid-19 остается сложной. Мы должны объединить силы, чтобы побороть коварный вирус», - подытожил Дениско.