РИАМО - 6 ноя. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что количество прививающихся от коронавируса россиян выросло почти в 4-5 раз. Так страна отреагировала на ухудшение эпидобстановки, сообщает РИА Новости.

В России снова поставлен антирекорд по заболеваемости. За сутки в стране выявили еще 41 335 случаев заражения.

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали», - заявил Мурашко.

Коллективный иммунитет от инфекции в России составляет 48%.

Мурашко также обратился к тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, и попросил их пройти углубленную диспансеризацию. В качестве причины этого призыва глава Минздрава назвал частые осложнения, возникающие после заболевания, а том числе различные поражения сердца.

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