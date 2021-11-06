РИАМО - 6 ноя. В некоторых регионах России из-за востребованности вакцины «Спутник Лайт» отмечается ее дефицит. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что дополнительные объемы препарата начнут поступать в субъекты с 8 ноября, сообщает ТАСС.

«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы». – сказал Мурашко в ходе визита в Рязанскую область.

Он также отметил, что в завершающую стадию вошла экспертиза вакцины от коронавируса для несовершеннолетних. Она создана на базе препарата «Спутник V».

Эпидобстановка в России, особенно в отдельных ее регионах, остается тяжелой. В субботу был обновлен очередной антирекорд – было выявлено 41 335 случаев коронавируса за сутки. Отмечается, что растет число заболевших детей.

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