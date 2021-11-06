РИАМО - 6 ноя. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что экспертиза детской вакцины от Covid-19, разработанной на базе препарата «Спутник V», находится на завершающей стадии, сообщает ТАСС.

«Видим, что и дети заболевают чаще, более 3 тысяч детей находятся под наблюдением медработников (в Рязанской области – ред.). Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы», - рассказал Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

Он выразил уверенность, что в скором времени препарат будет доступен для применения.

«Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», - подчеркнул Мурашко.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>