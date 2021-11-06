РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео со сбитым курьером сервиса по доставке еды в подмосковном Подольске.

На видео можно увидеть, как пострадавший с фирменным рюкзаком сервиса «Яндекс.Еды» лежит на обочине, вокруг собрались люди.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел недалеко от пересечения улиц Большой Серпуховской и Подольских курсантов. Девушка на велосипеде с большим желтым рюкзаком ехала по пешеходному переходу на зеленый свет, а водитель ее не пропустил. Пострадавшую забрала машина скорой медицинской помощи.

Получить оперативный комментарий от правоохранительных органов не удалось.