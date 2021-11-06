РИАМО - 6 ноя. Замруководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова встретилась с активистами «Молодой гвардии» городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«Молодежный партийный ресурс аккумулирован на базе общественной приемной ЕР и насчитывает порядка 70 человек. Это средний количественный показатель в области. Целеустремленных ребят, готовых принести пользу своей малой Родине, необходимо поддерживать. Их должны знать жители, ведь они – наша смена. Это наши будущие депутаты и управленцы», - сказала Антонова.

Она поздравила со вступлением в организацию новых членов - Киру Щедрину и Анастасию Скоробогатову.

К движению продолжают присоединяться активные люди, чаще всего молодежь в возрасте 21-22 лет.

«Структура МГЕР в Люберцах очень прочна и действенна – руководителем является лидер партийной фракции в муниципальном совете депутатов Александр Шлапак, он же регулирует работу на территории всего Люберецкого избирательного округа №121», - пояснил координатор местного отделения Антон Ванеев.

Он подчеркнул, что это позволяет развиваться молодогвардейцам по восходящей – от волонтерской деятельности на начальном этапе до вхождения в политическую жизнь муниципалитета. Такая организация работы помогает выявлять талантливых лидеров и начинающих политиков в молодежной среде.