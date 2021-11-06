РИАМО - 6 ноя. Если маленький ребенок стал свидетелем или жертвой нападения хулиганов, признаком психологической травмы может стать изменение его поведения. Родители могут ему помочь, если проявят чуткость и проработают ситуацию, сообщила в субботу РИАМО семейный психолог центра системной семейной терапии Татьяна Потемкина.

«В четыре года ребенок уже что-то понимает, но не всегда может выразить свои чувства. Тут родителям надо быть очень внимательными. Если у ребенка есть травма, которая выражается в страхах, его поведение может измениться», - рассказала Потемкина.

По ее словам, маленький ребенок может начать просыпаться, видеть кошмары или писаться по ночам, стать плаксивым или, наоборот, агрессивным, начать бояться темноты. Кроме того, малыш может начать играть в игры с выражением агрессии. Родители не должны таким играм препятствовать.

«Необходимо эту ситуацию проговаривать и заканчивать разговор обязательно тем, что все стало хорошо, папа победил или приехала полиция и забрала хулиганов. Такие сказки с хорошим концом — обязательно», - сказала Потемкина.

Она добавила, что также можно играть в игры с хорошим концом. Родителям очень важно демонстрировать ребенку безопасность, покой и принятие, показывать, что все уже позади, демонстрировать уверенность, ощущение единения в семье и преодоления неприятностей.

«Ребенок может начать драться со своими сверстниками. Это знак того, что его надо сводить к детскому психологу и отыграть случившиеся события в той же вольной игре или в рисуночных техниках», - отметила Потемкина.

Она подчеркнула, что у психолога есть достаточно большой арсенал, чтобы помочь ребенку справиться со страхами.

Нападение в новой Москве

В Новых Ватутинках на мужчину с 4-летним ребенком напали несколько человек. Они избили отца и ударили мальчика. 4 нападавших задержали. 3 фигуранта отказались признать вину.

В полиции сообщили, что трое из нападавших оказались россиянами, один – приезжий из ближнего зарубежья.

Уголовное дело передали в СК. Фигурантам планируют предъявить обвинения в покушении на убийство.

Были допрошены очевидцы произошедшего, проведены очные ставки. Для того чтобы помочь ребенку, привлекли психологов.

Нападение на мужчину с маленьким ребенком: что известно о конфликте в Новой Москве>>