РИАМО - 6 ноя. Если маленький ребенок стал свидетелем или жертвой нападения хулиганов, признаком психологической травмы может стать изменение его поведения. Родители могут ему помочь, если проявят чуткость и проработают ситуацию, сообщила в субботу РИАМО семейный психолог центра системной семейной терапии Татьяна Потемкина.
По ее словам, маленький ребенок может начать просыпаться, видеть кошмары или писаться по ночам, стать плаксивым или, наоборот, агрессивным, начать бояться темноты. Кроме того, малыш может начать играть в игры с выражением агрессии. Родители не должны таким играм препятствовать.
«Необходимо эту ситуацию проговаривать и заканчивать разговор обязательно тем, что все стало хорошо, папа победил или приехала полиция и забрала хулиганов. Такие сказки с хорошим концом — обязательно», - сказала Потемкина.
Она добавила, что также можно играть в игры с хорошим концом. Родителям очень важно демонстрировать ребенку безопасность, покой и принятие, показывать, что все уже позади, демонстрировать уверенность, ощущение единения в семье и преодоления неприятностей.
«Ребенок может начать драться со своими сверстниками. Это знак того, что его надо сводить к детскому психологу и отыграть случившиеся события в той же вольной игре или в рисуночных техниках», - отметила Потемкина.
Она подчеркнула, что у психолога есть достаточно большой арсенал, чтобы помочь ребенку справиться со страхами.
Нападение в новой Москве
В Новых Ватутинках на мужчину с 4-летним ребенком напали несколько человек. Они избили отца и ударили мальчика. 4 нападавших задержали. 3 фигуранта отказались признать вину.
В полиции сообщили, что трое из нападавших оказались россиянами, один – приезжий из ближнего зарубежья.
Уголовное дело передали в СК. Фигурантам планируют предъявить обвинения в покушении на убийство.
Были допрошены очевидцы произошедшего, проведены очные ставки. Для того чтобы помочь ребенку, привлекли психологов.
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