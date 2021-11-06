РИАМО - 6 ноя. До 1 млн рублей может взыскать с нападавших семья 4-летнего малыша, ставшего свидетелем избиения отца в Новых Ватутинках. Юрист Дарья Ахтырко объяснила, какой иск подается в подобной ситуации. Об этом сообщает Газета.ru.

«Пострадавшие по делу могут предъявить гражданский иск о возмещении вреда, причиненного здоровью, морального вреда, а также иных расходов, которые вынуждены понести потерпевшие в результате инцидента — психологическая помощь, лекарства, реабилитация, повреждение одежды/обуви и так далее», - рассказала Ахтырко.

Суммы компенсаций по подобным делам начинаются от 100 тыс. рублей и доходят до миллиона. За совершение преступления, предусмотренного уголовной статьей, фигуранты дела могут получить до 11 лет и 3 месяцев лишения свободы.

«Младшему из нападавших, которому еще не исполнилось 18 лет, суд может немного снизить планку наказания в силу того, что на момент преступления он не являлся совершеннолетним», — добавила юрист.

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