РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. В стационарах больниц Подольска предложили разместить молельные комнаты, также было предложено построить часовню, сообщил замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Скобенников провел рабочую встречу с представителями Подольской епархии. В ней приняли участие протоиерей Олег Сердцев, иерей Дионисий Коськин и другие официальные лица.

«Обсудили предложения по организации молельных комнат в стационарах, посещению тяжелобольных, строительству часовни», - написал Скобенников на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее Александр Скобенников вместе с главным врачом Подольской областной клинической больницы Варданом Геворкяном проверили качество благоустроительных работ на территории больничного городка.