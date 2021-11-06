РИАМО - 6 ноя. Аналитики сервиса OneTwoTrip провели опрос и выяснили, что россиян склонны к авантюрам во время путешествий. Так, 83,4% респондентов могут спланировать отдых за пару часов до вылета, сообщает Nation News.

Многие из опрошенных признались, что не раз принимали в поездках спонтанные решения. Например, 75,2% отдыхающих могут снять недорогой отель, не узнавая информации о нем.

Москва оказалась одним из самых популярных мест, куда могут спонтанно выбраться россияне. Помимо столицы опрошенные неожиданно отправлялись отдыхать в Санкт-Петербург, Сочи и Ярославль.

Кроме того, жители России совершенно не боятся пробовать в путешествиях новые незнакомые блюда, а многие также легко соглашаются на экстремальные активности.