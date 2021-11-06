РИАМО - 6 ноя. Концертный директор певицы, бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой Катерина Дорош рассказала, что группа «Тату» не имеет отношения к альбому «Трибьют t.A.T.u», сообщает Газета.ru.

В альбом вошли песни группы «Тату», записанные популярными исполнителями.

«Группа «Тату» (t.A.T.u.) никакого отношения к этому сборнику не имеет. Это сборник песен авторов, которые когда-то писали для девочек», — сказала Дорош.

Речь идет о Елене Кипер, Сергее Голяне и Валерии Полиенко, которые и стали инициаторами выпуска альбома к 20-летней годовщине первого альбома группы «Тату».

По словам Дорош, участницы группы Лена Катина и Юлия Волкова не отказывались принимать участие в записи трибьют-пластинки – им этого не предлагали.

Песни, вошедшие в альбом «Трибьют t.A.T.u», исполнили Алла Пугачева, Вера Брежнева, Монеточка и другие популярные исполнители.