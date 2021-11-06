РИАМО - 6 ноя. С начала 2021 года арендаторы недвижимости в Подмосковье выплатили более 129,5 млн рублей отсроченных арендных платежей. Из них 3 млн поступило только за прошедшие две недели, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В течение этого период наибольшие суммы внесли арендаторы государственной и муниципальной собственности Фрязина (636 тыс. рублей), Раменского округа (633 тыс. рублей) и Балашихи (603 ты. рублей).

«Лидерами по погашению отсроченных платежей с начала года стали арендаторы Балашихи, которые вернули в муниципальный бюджет 15,3 млн рублей, Электростали - 14,1 млн рублей, Одинцовского округа - 10,53 млн рублей, Щелкова – 10,15 млн рублей и Люберец – 10 млн рублей», - отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

За аренду областной недвижимости было выплачено 4,76 млн рублей, арендаторы участков неразграниченной собственности погасили 73,38 млн рублей, а за муниципальную землю и имущество – 51,42 млн рублей.