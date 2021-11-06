РИАМО - 6 ноя. Четверо молодых людей напали на отца с 4-летним мальчиков в пятницу в новой Москве. В такой ситуации неподготовленному человеку с ребенком следует привлечь как можно больше внимания к происходящему, сообщил РИАМО тренер по единоборствам из Москвы Юрий Соколов.

«(Необходимо - ред.) совершить какое-то деяние, которые привлечет общественное внимание или полицейского. То есть что-то разбить, повредить чужое имущество, это может быть одной из форм защиты себя и ребенка», - рассказал Соколов.

По его словам, человек может, например, толкнуть чужую машину. Тогда сработает сигнализация и, как минимум, прибежит хозяин. Однако не все люди отзывчивы и могут попросту испугаться толпы хулиганов.

Тем не менее, стоит попытаться забежать в магазин, где есть охрана и видеонаблюдение. Впоследствии камеры помогут установить и задержать нарушителей.

Участников нападения в районе Новые Ватутинки, которые избили отца и ударили ребенка, задержать удалось. Возбуждено уголовное дело, расследование ведет СК.

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