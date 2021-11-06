РИАМО - 6 ноя. Если спать меньше 8 часов в сутки, это может повысить риск заболеть ОРВИ и коронавирусом, кроме того, это негативно скажется на работе мозга. Снизить риск заражения может правильный режим сна, сообщила невролог-сомнолог Елена Царева.

«Было исследование, где сравнивали количество больничных у людей, которые недосыпали, с теми, кто нормально спал. Выяснилось, люди с недосыпом значительно преобладают среди тех, кто чаще и тяжелее болеет», — сказала Царева в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что во время сна происходит много процессов, необходимых организму. Во время пандемии нужно избегать бессонных ночей, так как иммунитет зависит от полноценного сна.

Врач подчеркнула, что даже одна бессонная ночь повышает риск заражения коронавирусом.

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