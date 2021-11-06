РИАМО - 6 ноя. Несоблюдение масочного режима и другие нарушения выявили сотрудники столичного управления Роспотребнадзора в ходе проверки в театре Виктюка. Культурному учреждению грозит приостановление деятельности на 90 суток, сообщается на сайте ведомства.

Проверку провели 5 ноября. При наличии в малом зале 550 посадочных мест присутствовало 247 зрителей. Однако большая их часть, а также сотрудники и охрана ходили по театру со спущенными маскам, не закрывающими органы дыхания, или совсем без них.

Администрация театра не организовала контроль за соблюдением соцдистанции, в некоторых зонах не нанесена разметка. Ультрафиолетовый облучатель, размещенный во входной группе, перед спектаклем не был включен.

Работники, осуществляющие дезинфицирующую уборку, не знают, как правильно готовить раствор средств.

Юридическое лицо уведомили, что будет составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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