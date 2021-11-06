РИАМО - 6 ноя. В Сети опубликовали видео с камер видеонаблюдения, которые сняли нападение на мужчину в Лыткарине. Ролик был опубликован РЕН ТВ.

В ролике видно, как несколько человек подходят у подъезда дома к мужчине, после этого его начинают толкать прочь от подъезда. К нападавшим подошла женщина, они обменялись репликами, после чего она ушла. Свидетелями нападения также стали прохожие, некоторые из них были с детьми.

Мужчину избили после того, как он сделал замечание компании, которая выпивала и шумела. Пострадавшего госпитализировали.

По факту избиения возбудили уголовное дело.