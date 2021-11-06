В День народного единства, 4 ноября, в районе Новые Ватутинки произошел конфликт между толпой молодых людей и мужчиной с ребенком. Четверо мужчин набросились на отца, а также ударили его четырехлетнего сына. Что послужило причиной конфликта и почему дело о нападении поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, читайте в материале РИАМО.

Ударили ребенка по лицу

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Вечером в четверг, 4 ноября, в столичном районе Новые Ватутинки на мужчину с ребенком напала толпа из четырех человек. На опубликованном на следующий день видео слышно, как мужчина с ребенком предлагает решить конфликт «один на один» и не пугать его сына, но его продолжают атаковать.

Когда толпа начала бить мужчину, ребенок испугался и убежал. Причины драки уточняются, однако, по предварительным данным, драке предшествовал словесный конфликт.

Как рассказал один из очевидцев, мужчина переходил дорогу с ребенком и другом. Затем мужчина с малышом на шее повернулся и что-то сказал четверым молодым людям, которые шли навстречу.

«Дело в том, что эти четыре человека прошли уже почти на разделительную полосу дороги. И этот парень, который с ребенком был, он почему-то повернулся и что-то им сказал. Тогда эти четыре человека мигом побежали на них. И вот произошло то, что произошло», — рассказал очевидец «РЕН ТВ».

По другой версии, конфликт мог возникнуть из-за столкновения локтями при переходе через дорогу.

Полицейские установили личность мужчины, на которого было совершено нападение, и опросили его, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. С его слов, один из нападавших ударил его четырехлетнего ребенка по щеке. У другого фигуранта конфликта при себе был предмет, похожий на нож, которым он размахивал.

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Ход расследования — под контролем СК

Изначально правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Однако по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжелую статью, а дальнейший ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин также призвал проверить нападавших на причастность к другим аналогичным преступлениям и заключить их по стражу.

Как сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова 6 ноября, уголовное дело передали в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России.

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Задержание и отказ признать вину

В настоящее время правоохранители уже установили личности всех участников нападения. Все они задержаны и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий четверо подозреваемых задержаны сотрудниками полиции в Москве. Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», — сообщил СМИ замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по столице — начальник полиции Алексей Ломанчук.

При этом, как передает РИА Новости со ссылкой на столичную полицию, все четверо задержанных являются уроженцами одной из закавказских республик, хотя трое из них имеют российское гражданство. На видео, распространенном ГУ МВД России по г. Москве, один из нападавших рассказывает, что все они приехали в Москву из Оренбурга.

Трое из четырех задержанных отказались признавать свою вину. Кроме того, адвокат одного из фигурантов происшествия заявил, что его подзащитный в драке не использовал нож. Напомним, именно факт присутствия этого оружия дал основание изменить статью дела на более тяжелую — покушение на убийство.

Как рассказали в ГСУ СК по Москве, на данный момент назначены судебно-медицинские экспертизы, состоялись очные ставки, прошли обыски, правоохранители допросили очевидцев. Кроме того, для оказания помощи ребенку привлекли психологов.

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