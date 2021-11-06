РИАМО - 6 ноя. Госсекретарь объединения России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о том, что был запущен процесс разработки символики Союзного государства, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», — сказал Мезенцев.

Он уточнил, что символ будет использоваться в различных протоколах Союзного государства.

Ранее Россия и Беларусь утвердили союзные программы. Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко подписали соответствующие документы.