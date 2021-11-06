РИАМО - 6 ноя. Доследственную проверку инициировал СК по факту получения рабочими ожогов в Долгопрудном. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 5 ноября, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Рабочие получили ожоги различной степени, их госпитализировали. Каждому пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

Следователь следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовал проверку, в рамках которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Итоги проверки определят дальнейший порядок действий.