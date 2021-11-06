РИАМО - 6 ноя. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Подмосковью Александру Старикову доложить об обстоятельствах избиения мужчины в Лыткарине и при наличии оснований ходатайствовать о передаче материалов дела из МВД, сообщает Газета.ru.

31 октября в Лыткарине избили местного жителя, когда он сделал замечание и попросил убрать пустые бутылки. Группа нападавших избила и мужчину, и его соседку, которая вступилась за потерпевшего.

Сейчас личности нападавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура.