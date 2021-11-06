РИАМО - 6 ноя. Найден подросток 2008 года рождения, который на электросамокате совершил наезд на женщину 1944 года рождения на Манежной площади, после чего скрылся. Его доставили в отдел полиции, сообщается на сайте ГУ МВД России по г. Москве.

Пострадавшую доставили в медучреждение. По факту произошедшего столичная полиция проводит проверку.

В настоящее время правоохранители опрашивают подростка и его родителей. Их могут привлечь к административной ответственности.

Ранее Дептранс Москвы опубликовал запись, на которой видно, что молодой человек ехал на электросамокате на большой скорости. При этом на Манежной площади разрешенная скорость для шеринговых электросамокатов – не более 10 км/ч.

Подросток на электросамокате сбил старушку на Манежной площади. ВИДЕО>>