РИАМО - 6 ноя. Прокуратура организовала проверку по факту получения 4 рабочими ожогов на производстве в Долгопрудном, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, инцидент произошел 5 ноября во время работ в производственном помещении.
Рабочие получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в больницу.
Проверка поручена прокуратуре Долгопрудного. В ходе проверки установят причины и обстоятельства инцидента.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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