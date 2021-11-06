РИАМО - 6 ноя. Прокуратура организовала проверку по факту получения 4 рабочими ожогов на производстве в Долгопрудном, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел 5 ноября во время работ в производственном помещении.

Рабочие получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в больницу.

Проверка поручена прокуратуре Долгопрудного. В ходе проверки установят причины и обстоятельства инцидента.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.