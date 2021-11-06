РИАМО - 6 ноя. «Известия» опубликовали кадры того, как в новой Москве мужчина с ребенком пытается спастись от толпы напавших на него мужчин. Камера наблюдения зафиксировала события после начала конфликта.

На видео отец с ребенком на руках забегает в магазин и что-то активно пытается объяснить посетителям торговой точки.

В нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках участвовали 4 человека, они избили мужчину и ударили 4-летнего мальчика. Всех нападавших задержали. Уголовное дело передали в СК.

В полиции сообщили, что трое из нападавших оказались россиянами, один – приезжий из ближнего зарубежья.