РИАМО - 6 ноя. Пенсионерку в центре Москвы сбил на электросамокате 13-летний подросток, сообщает Газета.ru.

В пятницу днем молодой человек сбил пожилую женщину на Манежной площади и скрылся с места происшествия.

Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Ранее Дептранс Москвы опубликовал видео наезда на женщину на электросамокате. В ролике видно, что молодой человек на самокате ехал на большой скорости.

На Манежной площади на шеринговых самокатах можно ехать со скоростью не более 10 км/ч, на выделенной инфраструктуре – не более 25 км/ч.

Подросток на электросамокате сбил старушку на Манежной площади. ВИДЕО>>