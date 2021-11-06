РИАМО - 6 ноя. В квартире дома №8 по улице Гурьева в Раменском произошла пьяная драка. Одного из участников с колото-резаным ранением груди забрала скорая помощь, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший 1978 года рождения получил раны во время ссоры в ходе распития спиртных напитков с гражданином 1976 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан.