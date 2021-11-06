РИАМО - 6 ноя. Трое из четырех напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках оказались гражданами России, еще один нападавший – приезжий из ближнего зарубежья, сообщил замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России по столице – начальник полиции Алексей Ломанчук.

В микрорайоне Новые Ватутинки группа людей напала на мужчину с ребенком. Мужчина был избит, злоумышленники также ударили ребенка.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий 4 подозреваемых задержаны сотрудниками полиции в Москве. Ими оказались 3 граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», — сказал Ломанчук.

Он добавил, что всех задержанных передали в следственные органы.

Уголовное дело по факту резонансного инцидента передали в СК. Следователи планируют предъявить обвинения фигурантам в покушении на убийство.

Видео с участниками конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки в Москве>>