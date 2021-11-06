РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. На реке Пахре в Подольске нашли одинокого лебедя, зоозащитники начали его подкармливать и планируют передать в Центр помощи диким животным, сообщает общество защиты животных «ЗооЩит».

В «ЗооЩит» поступило 4 обращения про одиноко плавающего лебедя на реке Пахре. Общество взялось помочь краснокнижной птице, но возникли трудности. Чтобы отловить лебедя, необходимо получить разрешение администрации округа на отлов дикой птицы.

Общество уже нашло место, где птице окажут качественную медицинскую помощь и проведут реабилитацию. Отловом будет заниматься МЧС, чтобы не навредить птице.

Зоозащитники ждут понедельника, чтобы получить в администрации округа разрешение на отлов птицы. Затем ей займутся сотрудники МЧС и Центр помощи диким животным, куда передадут лебедя. Пока организовали шефство над птицей, ее ежедневно кормят морковью и зерном.