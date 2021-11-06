РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. Жители попросили сделать дорожки к детской площадке со стороны домов №28 и №30 на Большой Серпуховской улице в Подольске и убрать надписи вандалов с малых архитектурных форм, сообщил депутат горсовета Алексей Стулов.

Алексей Стулов совместно с директором МУЖРП-5 Николаем Степановым принял участие в выездном мероприятии по контролю за содержанием и уборкой территории во дворе дома №28 на улице Большой Серпуховской. Жители попросили сделать дорожки к детской площадке со стороны домов №28 и №30, так как в настоящее время дорожка к площадке есть только со стороны домов №30А на улице Большой Серпуховской и №5 на улице Чистова.

Стулов отметил, что необходимо срочно покрасить элементы детской площадки, на которых неизвестные сделали надписи краской, которые не являются граффити. Он отметил, что нужно установить правовой статус кирпичных построек во дворе домов и привести их в нормальный вид.

Депутат считает, что каждый вопрос требует отдельной проработки, соответствующего решения и обязательного исполнения., поэтому все вопросы он взял на личный контроль.