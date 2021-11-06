РИАМО - 6 ноя. На станциях столичной подземки «Лермонтовский проспект», «ВДНХ», «Электрозаводская», «Библиотека им. Ленина», «Полежаевская» было выявлено больше всего нарушений масочного режима в нерабочие дни, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«На фоне роста числа заболевших коронавирусом мы усилили контроль за соблюдением масочного режима во всем транспортном комплексе столицы», — сказал Султанов.

Контролеры проверяют соблюдение мер безопасности во всем транспортном комплексе. Если пассажир неправильно надел маску, контролер также должен оформить нарушение. Маска должна закрывать нос и рот, а спущенная маска или маска на подбородке бесполезна.

Пассажиров призвали ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, надевать маски до входа в транспорт и не снимать их до окончания поездки.

В октябре в столичном транспорте выявили свыше 50 тыс. нарушителей масочного режима.

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