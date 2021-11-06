РИАМО - 6 ноя. На станциях столичной подземки «Лермонтовский проспект», «ВДНХ», «Электрозаводская», «Библиотека им. Ленина», «Полежаевская» было выявлено больше всего нарушений масочного режима в нерабочие дни, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Контролеры проверяют соблюдение мер безопасности во всем транспортном комплексе. Если пассажир неправильно надел маску, контролер также должен оформить нарушение. Маска должна закрывать нос и рот, а спущенная маска или маска на подбородке бесполезна.
Пассажиров призвали ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, надевать маски до входа в транспорт и не снимать их до окончания поездки.
В октябре в столичном транспорте выявили свыше 50 тыс. нарушителей масочного режима.
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