РИАМО - 6 ноя. Заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко заявил, что сегодня медработники переживают тяжелейшее эмоциональное выгорание. Именно оно могло стать причиной массового увольнения медиков скорой в Облучье, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Вина, конечно, и главного врача станции скорой помощи. Нужно чувствовать коллектив. Тем более люди сейчас находятся на стадии психологического выгорания. На этом фоне и произошел этот сбой», - сказал Онищенко.

Ранее коллектив скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области принял решение уволиться. Медики отказались делать прививки от коронавируса и предпочли оставить работу.

«Как объясняли свое поведение эти медики: «Мы уже два года работаем (с больными коронавирусом - ред.). Мы уже «проэпидемичились». Это вполне понятная мне логика: кто-то переболел в скрытой форме, кто-то без симптомов перенес», - объяснил нежелание медработников вакцинироваться Онищенко.

Он подчеркнул, что важно не допустить появление среди населения ошибочных мыслей о вакцине.

«Явно, что нездоровая обстановка в коллективе, а вакцинация — это повод. Это не значит, что все медики отрицательно относятся к вакцинации», - заключил Онищенко.