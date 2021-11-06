РИАМО - 6 ноя. На следующей неделе на дорогах округа Люберцы возможно образование гололедицы. В связи с этим водителям рекомендовано вовремя сменить летнюю резину на зимнюю, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В регионе наблюдается нестабильная погода. После долгих выходных по области может выпасть снег, а ночная температура станет минусовой. На следующей неделе на дорогах ожидается гололедица.

Менять шины рекомендуется, если среднесуточная температура не превышает 5 градусов тепла, а ночная держится на отметке ниже нуля.

Ранее синоптики спрогнозировали, что столбики термометров в Московском регионе опустятся до нуля к вечеру вторника, на дорогах образуется гололедица.