РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. В Подольске на улице Комсомольской комплексно благоустроили двор, установили детскую площадку, сделали освещение и обновили асфальт, сообщает пресс-служба комитета по ЖКХ администрации округа.

5 ноября сотрудники комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа проверили комплексное благоустройство и содержание дворовой территории на улице Комсомольской возле домов №№86 и 90А. Содержанием территории занимается управляющая организация МУЖРП 12.

На момент проверки придомовая территория находилась в удовлетворительном состоянии. В ходе комплексного благоустройства там обустроили детскую игровую площадку (ДИП), реконструировали уличное освещение, отремонтировали асфальтобетонное покрытие.

Ограждение для детской игровой площадки установят до конца ноября. Также по просьбе жителей 8 ноября сотрудники МУЖРП 12 проведут работы по кронированию деревьев над ДИП.