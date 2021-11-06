РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. В Подольске на территории больничного городка на улице Кирова затянувшиеся работы по благоустройству планируется завершить к концу ноября, сообщил замглавы администрации округа Александр Скобенников.

Скобенников вместе с главным врачом Подольской областной клинической больницы Варданом Геворкяном проверили качество благоустроительных работ на территории больничного городка по адресу: улица Кирова, 38.

«Работы на объекте выполняет подрядчик ООО «Мир дорог» по договору с ГУП «Мосавтодор». Работы подрядчиком были начаты еще в августе, но затем приостановлены. В настоящее время темп работ достаточно хороший, техники и рабочих достаточно», - написал Скобенников на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что ремонт планируют завершить к концу ноября.