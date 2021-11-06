РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. В Подольске во время нерабочих дней проверили 2370 объектов потребительского рынка, выявили 170 нарушений, из которых 158 устранили на месте, сообщил замглавы администрации округа Александр Скобенников.

В Подольске для проверки исполнения ограничительных мероприятий на предприятиях сферы торговли и услуг, установленных постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева в период нерабочих дней, провели 63 дневных рейда и один ночной.

Сотрудники полиции составили два протокола об административных правонарушениях в отношении универмага «Фамилия» и салона красоты In Vogue. Сотрудники Роспотребнадзора выдали 10 предписаний по устранению нарушений санитарных норм.

В ходе ночного рейда 4 ноября выявили четыре нарушения, связанных с допуском посетителей на предприятия общественного питания. Обслуживание клиентов внутри помещения проходило в кальян-баре, двух пабах и в одном ресторане. Выявленные нарушения устранили на месте.

Проверку проводили мобильные группы сотрудников управления потребительского рынка администрации округа, УМВД России по Подольску, территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области, территориального отдела №35 адмтехнадзора Подмосковья, депутатов горсовета.

Сотрудники правоохранительных и надзорных органов составили административные материалы. В отношении хозяйствующих субъектов будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.