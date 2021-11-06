РИАМО - 6 ноя. Тренеры и старшие спортсмены федерации самбо городского округа Люберцы провели субботник на центральном пляже Кореневского карьера. На этой площадке проводятся региональные соревнования, сообщили в пресс-службе федерации.

Самбисты в сотрудничестве с МУ «Дирекция спортивных сооружений городского округа Люберцы» не первый год занимаются развитием и поддержанием в надлежащем состоянии данной территории.

В 2021 году здесь прошел первый чемпионат Московской области по самбо на песке.

Планируется, что в 2022 году традиция получит свое продолжение: мероприятие уже включено в календарный план министерства физической культуры и спорта Подмосковья.