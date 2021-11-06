РИАМО - 6 ноя. Вторжение арктического воздуха ожидается в начале следующей недели в Подмосковье и столице. Так, во вторник ожидаются мокрый снег и гололедица, сообщается на сайте «Метеовести».

Минувшая пятница в центре европейской части России стала одним из самых теплых дней ноября. Температурный фон на 6-9 градусов превысил климатическую норму. В столице воздух прогрелся до плюс 12,3 градуса. Таким образом, пятница стала самым теплым днем с начала ноября. До повторения рекорда для 5 ноября не хватило 0,6 градуса.

В субботу уже ожидаются небольшие дожди, максимальная температура составит плюс 6-11 градусов. В воскресенье похолодание продолжится. Днем будет плюс 3-8 градусов, что, тем не менее, выше климатической нормы.

В понедельник также ожидаются дожди. Во вторник начнется мощное вторжение холодного арктического воздуха. Температура составит 0 – плюс 5 градусов, дожди будут переходить в мокрый снег.

Ожидается порывистый северный ветер, к вечеру вторника температура понизится до 0 градусов, образуется гололедица. Автомобилистов, которые еще не «переобулись», призвали как можно скорее поменять резину на зимнюю.

В середине следующей недели температурный фон будет на 1-4 градуса ниже климатической нормы.

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