РИАМО - 6 ноя. Для привитых риск заболеть коронавирусом значительно ниже, но в некоторых случаях возможность заражения остается. Инфекционист Руне Хартманн назвал симптомы Covid-19, характерные для привитых людей, сообщает Nation News.

Чаще всего коронавирус проявляется у вакцинированных в виде кашля, насморка и головных болей. Такие данные зафиксировало приложение по отслеживанию симптомов коронавируса ZOE COVID Symptom Study.

«Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», — объяснил Хартманн в интервью датской радиостанции Danmarks Radio.

Эксперт считает, что тяжесть заболевания зависит не только от препарата, но и от физиологических особенностей конкретного пациента.

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