РИАМО - 6 ноя. Из-за ухудшения эпидобстановки власти Татарстана приняли решение ввести QR-коды в общественном транспорте. Через 2 недели начнут действовать дополнительные ограничения на транспорте, сообщает ТАСС.

«В частности, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медицинском отводе. Также перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет только при наличии QR-кода или справки о медицинском отводе», - рассказали в пресс-службе президента Татарстана.

В республике с начала пандемии умер 1041 человек с коронавирусом. Наибольшее число умерших приходится на людей старшего возраста, их 85%.

Кроме того, президент республики Рустам Минниханов поручил региональным ведомствам разработать электронную форму справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

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