РИАМО - 6 ноя. В Подмосковье и столице до 12 часов 8 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Смоленской областей.

6 ноября в Московском регионе будет облачно, местами ожидается небольшой дождь и до плюс 12 градусов тепла.

7 ноября будет облачно, пройдет небольшой дождь, ночью местами он будет умеренным. Порывы ветра усилятся до 17 м/с. Температура ночью составит плюс 3-5 градусов, днем – 5-7 градусов тепла.

8 ноября будет облачно. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки – снег, мокрый снег, дождь. Порывы ветра местами усилятся до 17 м/с. В течение дня температура составит плюс 2-4 градуса.

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