РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. В обособленном подразделении №4 Подольской областной клинической больницы (ПОКБ) завершили затянувшийся ремонт цоколя и отмостки, его стоимость составила 6,78 млн рублей, сообщил замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Скобенников вместе с главным врачом ПОКБ Варданом Геворкяном проверил качество выполнения работ в обособленном подразделении №4 (бывшей Подольской районной больнице) в поселке Кузнечики в Парковом проезде, 1.

«В рамках контракта проводился ремонт цоколя и отмостки медицинского учреждения на сумму 6,78 млн рублей. В настоящее время ремонт завершен, осталось устранить небольшие замечания», - написал Скобенников на своей странице в соцсети Instagram.

Работы начаты в июле и должны были закончиться еще в конце августа, но в связи с неблагоприятными погодными условиями затянулись.