РИАМО - 6 ноя. Уголовное дело по факту нападения нескольких человек на мужчину с ребенком в новой Москве передали в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Ранее несколько человек у жилых домов на Нововатутинском проспекте напали на 2 мужчин, с одним из которых был ребенок. Мужчин избили, кроме того, была создана угроза жизни и здоровью ребенка.

«По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет с учетом полученных доказательств планируется предъявить обвинения по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу, проверить их по всем имеющимся учетам на причастность к совершению иных преступлений», — сказала Иванова.

Она добавила, что назначены судебно-медицинские экспертизы. Были проведены очные ставки, обыски, допрошены очевидцы. Для оказания помощи ребенку привлекли психологов.

Ранее трое из четырех подозреваемых отказались признавать свою вину.

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