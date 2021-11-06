РИАМО - 6 ноя. Особая экономическая зона «Технополис «Москва» может получить новые площадки – «Руднево» и технопарк в Алабушеве. Благодаря этим площадкам мощности технополиса «Москва» могут вырасти в 2 раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в последние годы новая индустриализация является одним из самых заметных явлений. В 2017-2020 годах объемы производства в обрабатывающих отраслях в городе выросли на треть. За январь-август текущего года промышленное производство в Москве увеличилось еще на четверть.

«В целях стимулирования новой индустриализации правительство Москвы сформировало полноценную экосистему поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона Технополис «Москва», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Льготы для резидентов

Он напомнил, что ОЭЗ создали в 2006 году, но проект начал серьезно развиваться после 2016 года. Резиденты особой экономической зоны не платят таможенные пошлины, земельный, транспортный и имущественный налоги. Ставка налога на прибыль для резидентов составляет 2%. Кроме того, для них действуют льготы по аренде земли. После окончания возведения объекта резиденты могут выкупить арендованный земельный участок за 1% его кадастровой стоимости.

В ОЭЗ входят 5 производственных площадок – в Печатниках, 4 в Зеленограде – «Микрон», «Алабушево», «Ангстрем», «МИЭТ». Там работают 88 компаний, они создали свыше 8 тыс. рабочих мест. Больше всего в ОЭЗ организаций микроэлектроники, ИТ, фармацевтики и медицинской промышленности.

Объем производства

За первую половину этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 10,2 млрд руб., что в 2 раза больше доковидной первой половины 2019 года. Объем инвестиций превысил 11,5 млрд руб. Это в 1,7 раза больше совокупных сложений за весь 2019 год. В бюджет столицы поступило 1,6 млрд руб. налогов. Объем налоговых льгот составил около 280 млн руб. Таким образом, каждый рубль льготы привлек 40 руб. инвестиций.

Сейчас на площадке в Печатниках занято свыше 97% производственных площадей. На площадках в Зеленограде заполняемость составляет 100%.

Планы развития

В 2022 году ОЭЗ может получить шестую площадку «Руднево». Недалеко от станции подземки «Лухмановская» возведут большой индустриальный парк. До конца 2026 года в Алабушеве достроят новый технопарк. Там будут здания универсального назначения. Благодаря этим проектам мощности технополиса удвоятся.

«В условиях нынешней нестабильности лучше побольше производить дома», — подчеркнул Собянин.

Виды производства

В особой экономической зоне ведут деятельность 20 производителей медицинского оборудования и лекарств. В этом году технополис вошел мировой рейтинг свободных экономических зон Global Free Zones of the Year. ОЭЗ стала победителем в номинации «Развитие медицинских технологий и фармацевтических препаратов, связанных с Covid-19».

В ОЭЗ также производят силовые модули, оптические измерительные трансформаторы, композитные материалы, досмотровое и антитеррористическое оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, компьютеры, облачное ПО.