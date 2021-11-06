РИАМО - 6 ноя. Сотрудник полиции был ранен в руку пассажиром, отказавшимся покидать купе поезда Москва - Адлер. Мужчина выстрелил по правоохранителю из пистолета, сообщает Федеральное агентство новостей.

О буйном пассажире в полицию сообщил начальник поезда. Мужчина закрылся в своем купе и отказывался выходить, когда его попытались выдворить полицейские, он начал стрелять.

Пострадавшего быстро доставили в медучреждение, угрозы жизни нет.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они помогли задержать злоумышленника и доставить его в отделение. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.