РИАМО - 6 ноя. Из четырех мужчин, напавших на отца с 4-летним ребенком в новой Москве, трое отказались признать свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает Федеральное агентство новостей.

Адвокат одного из фигурантов заявил, что его подзащитный в драке не использовал нож, именно факт применения этого оружия дал основание для изменения статьи дела на более тяжелую – покушение на убийство.

Ранее в следственный изолятор доставили четвертого нападавшего, мужчину 2002 года рождения. Остальных задержали еще накануне.

Инцидент произошел в пятницу в районе Новые Ватутинки. Группа людей избила мужчину и ударила его 4-летнего сына. Участников конфликта быстро нашли и задержали.

4 человека напали на отца с ребенком в Москве. ВИДЕО>>