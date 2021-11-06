РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. Театр танца «Симфония полета» Дома культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска стал лауреатом первой степени в четырех номинациях Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Казань Лучезарная», сообщает администрация ДК.

Образцовый коллектив «Театр танца «Симфония полета» (руководитель Татьяна Сложеникина, балетмейстер Виталий Тереховский) недавно вернулся из Казани. Коллектив принял участие в Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Казань Лучезарная». Копилка коллектива пополнилась новыми наградами.

Ребята стали лауреатами I степени в номинации «Современная хореография. 16-19 лет», «Экспериментальная хореография», «Театр танца», дуэт Екатерины Ткаченко и Дарьи Дмитриенковой — в номинации «Современная хореография».

Администрация ДК поздравила театр танца «Симфония полета» с высокими достижениями и пожелала дальнейших побед.

Организаторами фестиваля стали фонд поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони» при поддержке комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и министерства культуры РФ.