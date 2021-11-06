РИАМО - 6 ноя. Ход работ по благоустройству новой зоны отдыха в Озерах проверил временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Александр Гречищев, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядчик идет в хорошем темпе с опережением графика. Все основные работы уже выполнены, и совсем скоро озерчане смогут гулять по новым дорожкам, отдыхать здесь с детьми на одной из детских площадок. Для ребят постарше будет оборудовано несколько спортивных площадок на любой вкус. Предусмотрели и зону для выгула домашних питомцев. Думаю, что новое общественное пространство придется по вкусу жителям», - пояснил Гречищев.

Масштабные работы в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» в Озерах стартовали в июне. Название будущего места отдыха – «Сосновый бор» – выбрали сами жители. Здесь оборудовано несколько зон для тихого и активного отдыха. Плиткой выложены дорожки и установлены опоры освещения.

Оборудовано пространство для выгула собак, уложено резиновое покрытие под основание спортивных и детских площадок. Высажены деревья и засеян газон. Сейчас проводится монтаж элементов детских игровых и спортивных площадок.