РИАМО - 6 ноя. В Подмосковье вылечились от коронавируса еще 3129 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели 466 142 Covid-пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 3085 новых случаев Covid-19, умерли 49 человек с коронавирусом. С начала пандемии в Московской области выявили 535 650 случаев инфекции, скончались 9064 человека с Covid-19.

Из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе с 8 ноября организации смогут вернуться к ведению деятельности в прежнем режиме после нерабочего периода. Однако в Московской области по-прежнему нужно будет соблюдать меры безопасности от инфекции.

Кроме того, с 8 ноября образовательные организации в Подмосковье возобновят проведение очных занятий. Снова будут проводиться очные занятия кружков и секций дополнительного образования.

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