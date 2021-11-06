РИАМО - 6 ноя. За сутки в России умерли 1188 человек с коронавирусом, с начала пандемии в стране скончались 245 635 человек с Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в России выявили рекордное количество новых случаев заражения - 41 335, врачи смогли вылечить 29 201 человека. С начала пандемии в стране выявили 8 755 930 случаев Covid-19, вылечились от инфекции 7 535 172 человека.

Ранее российские власти решили продлить программу поощрения для тех, кто сделал прививку от Covid-19. До конца текущего года среди привившихся будут разыгрывать по 100 тыс. рублей.

Вакцинация от инфекции остается самым надежным способом защиты от заражения.

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