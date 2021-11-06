РИАМО - 6 ноя. В Подмосковье за сутки выявили 3085 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 535 650 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Московской области уровень коллективного иммунитета от Covid-19 вырос до 67%. Первым компонентом вакцины от инфекции в регионе привились 3 871 998 человек. Полностью вакцинацию прошел 4 006 021 человек.

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье постепенно стабилизируется, поэтому режим нерабочих дней, объявленный с 28 октября по 7 ноября, продлевать не будут.

В то же время работодателей в регионе призвали оставить часть сотрудников работать удаленно и после окончания периода нерабочих дней.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>