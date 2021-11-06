РИАМО - 6 ноя. За прошедшие сутки в Москве скончались 98 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в городе умерли 31 919 человек с Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

Самым надежным способом защитить свою жизнь и здоровье остается прививка от Covid-19. В начале нерабочего периода (28 октября – 7 ноября) в городе зафиксировали всплеск активности по вакцинации.

На сегодняшний день коллективный иммунитет москвичей зафиксировался на отметке в 64,2%. Первым компонентом привились 5 741 863 человека, второй компонент получили 5 407 890 человек.

Пункты вакцинации продолжают работать и в выходные. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

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